E' una settimana davvero speciale per lo Juventus Museum e per la squadra bianconera in generale. Mercoledì 1 novembre la Vecchia Signora compie 120 anni e apre le porte del proprio museo gratuitamente a chi indossa la maglia da gara ufficiale di quest'anno, oltre a garantire un'apertura straordinaria martedì 31 ottobre. Questo il comunicato ufficiale dal sito del club:



"È una settimana ricchissima di sorprese e novità quella che sta per prendere il via allo Juventus Museum, il museo ufficiale bianconero situato sul lato est dell'Allianz Stadium.



I FIFA AWARDS DI BUFFON ARRIVANO AL MUSEUM



Innanzitutto perché la ricchissima collezione museale si è arricchita con due cimeli davvero speciali: i FIFA Awards ricevuti pochi giorni fa da capitan Gianluigi Buffon a Londra, premiato come "The Best Goalkeeper" della passata stagione ed inserito nel World XI della formazione ideale composta dagli undici migliori giocatori del mondo.



APERTURA STRAORDINARIA MARTEDÌ E ORARIO FESTIVO PER TUTTA LA SETTIMANA



E poi... Perché saranno giornate davvero intense, con l'apertura straordinaria del Museum nella giornata di martedì 31 ottobre (in orario 10.30-18.00) e con lo speciale orario festivo dalle 10.30 alle 19.30 che si protrarrà da mercoledì 1 novembre fino a sabato 4 novembre.



RICCO CALENDARIO DI STADIUM TOUR



In più, in ogni giornata di apertura, saranno ben 11 gli Stadium Tour in programma, per andare alla scoperta delle zone più esclusive dell'Allianz Stadium e vivere la Casa bianconera da una prospettiva completamente nuova ed inedita.



IL 1 NOVEMBRE, TUTTI AL MUSEUM IN MAGLIA JUVE



Non solo: per tutti i tifosi bianconeri c'è una grandissima sorpresa. Mercoledì 1 novembre, giorno nel quale la Juventus celebrerà il proprio 120° compleanno, l'ingresso sarà gratuito per tutti coloro i quali si presenteranno in cassa indossando una maglia da gioco ufficiale della stagione corrente (si pagherà soltanto la differenza in caso di eventuale partecipazione ad uno Stadium Tour)".