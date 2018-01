Lo Juventus Museum ha tenuto un ritmo di visite pazzesco nel corso delle festività. Lo conferma il sito ufficiale del club tramite un comunicato ufficiale:



"La carica degli undicimila.



Per la precisione, 11.273: tanti sono i visitatori che hanno affollato le sale dello Juventus Museum in queste feste davvero da record, dal 23 dicembre a ieri.



Un numero considerevole, specie se rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente, quando gli appassionati che fecero il loro ingresso nel Museo bianconero furono 8.483: una crescita, quindi, del 33%.



Oltre mille fra loro (1.127) hanno sperimentato le emozioni della nuovissima Virtual Room, utilizzando il visore Samung Gear VR, e molti si sono soffermati ad ammirare la mostra “Black&White Times” che dalla sua inaugurazione, il 10 novembre, ha già accolto 14.993 visitatori.



Dati notevoli, che chiudono un 2017 a dir poco positivo, che ha fatto non solo registrare il record di presenze per singola giornata (3.409, il 23 aprile) ma anche un totale sui 12 mesi di 180.932 visitatori (anche questo un record) con una crescita del 9% sul 2016.



In totale, lo Juventus Museum si avvicina al milione di visitatori totali dal giorno della sua inaugurazione: al momento siamo a 938.994".