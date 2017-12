Steven N'Zonzi è stato trattato dalla Juventus la scorsa estate quando però il Siviglia ha stoppato sul nascere le speranze bianconere chiedendo in cambio i 40 milioni di euro di clausola rescissoria, cifra che la Juve non era disposta a sborsare. Adesso che il mercato di gennaio è alle porte i bianconeri non sembrano più pensare al francese che interessa invece in Premier League. Arsenal e West Ham sono sul calciatore e proprio il tecnico degli Hammers si è lasciato andare ad una confessione: "Penso che N’Zonzi sarebbe un profilo interessante per la nostra squadra, qualora fosse sul mercato", ha ammesso il neo tecnico del West Ham.