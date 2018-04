Dopo un'annata ricca di alti e bassi, di inseguimenti, sorpassi, tentativi di fuga e controsorpassi, la lotta per lo scudetto fraè arrivata all'apice della rivalità. Lo scontro diretto, che si disputerà all'Allianz Stadium di Torino metterà di fronte due realtà completamente diverse che dividono non solo i propri tifosi, ma tutta Italia.fra coloro che vogliono ancora i bianconeri vincenti e chi, invece, sogna la vittoria finale degli azzurri per un ribaltone storico nel nostro campionato. La divisione dei tifosi delle altre squadre fra chi tiferà per il Napoli e chi prenderà le parti della Juventus non è così netta.Anche fra i supporters di società storicamente rivali dei bianconeri come, ad esempio, ci sono tifosi che stanno prendendo le parti dell'odiata rivale. Cresce, infatti, il partito di coloro che: "Uno in più o uno in meno per la Juventus non cambia. Il Napoli, invece, farebbe il salto di qualità" oppure "Se il Napoli non vince lo scudetto crolla e smantella tutto". E voi? Per chi fate il tifo?