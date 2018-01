La Juve ha messo gli occhi su Diogo Dalot, terzino classe '99 in forza al Porto, ma i bianconeri non sono soli. Come riporta il Correire dello Sport, l'esterno è finito anche nel mirino di Giuntoli, che starebbe valutando la possibilità di portarlo a Napoli già a gennaio. Inutile ricordare che il Porto non è una bottega economica.