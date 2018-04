Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha seguito la partita all’Allianz Stadium, ma ha preferito rimanere a casa a Roma. Non è rimasto da solo, però, con lui davanti alla televisione il figlio Luigi De Laurentiis, gli amici Maurizio Cortese e il professor Antonio Giordano, venuto appositamente da Los Angeles.



Nel salone del presidente azzurro non mancava qualche quadro raffigurante delle zebre, e alcune tappezzerie di colore bianconero, che hanno fatto da insoliti portafortuna nonostante fossero lì per caso. Grande esultanza al gol di Koulibaly, e al termine della partita il presidente ha aperto una bottiglia di Dom Perignon per festeggiare.