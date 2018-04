Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato del big match di questa sera sulle frequenze di Radio24: “E' una partita che può scrivere la storia. La penna in mano ce l'hanno. Un calciatore deve essere abituato alle pressioni di partite del genere, altrimenti non puoi essere considerato un giocatore di primo livello. Higuain stasera? Speriamo faccia cilecca, ma è un grande campione e come i grandi campioni in tutti gli appuntamenti importanti si esaltano”.