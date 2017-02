Il Napoli Club Bologna si mette ancora in proprio: e, come già accaduto in occasione di Milan-Napoli, chiede alle istituzioni e agli organi competenti la riapertura del settore Ospiti dello Juventus Stadium in vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Napoli e Juve, in programma martedì a Torino. "Il settore riservato agli ospiti dello Juventus Stadium è stato chiuso e la vendita dei biglietti vietata ai residenti in Campania per motivi di ordine pubblico", dice il presidente del Club, Maurizio Criscitelli, ai microfoni di Radio Marte. "Eppure centinaia di tifosi del Napoli residenti nel resto d'Italia hanno già i biglietti per gli altri settori dello stadio di Torino: ecco perché abbiamo trasmesso agli ordini competenti la richiesta di riaprire il settore Ospiti, per accoglierci: è una questione di logica, oltre al nuovo fallimento della Tessera del tifoso". All'iniziativa del Napoli Club Bologna, che s'è rivolto via fax al Viminale, è seguita quella di un club di Udine.