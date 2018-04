Non basta l'apertura del settore ospiti dello Stadium per i tifosi partenopei tesserati e non residenti in Campania. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris , non si accontenta e chiede un'apertura totale: "Abbiamo un grande sogno nel nostro cuore di napoletani e sarebbe bello poter vedere i nostri tifosi allo stadio a Torino domenica e vincere - le sue parole riportate dall'Ansa -, mai come in questo momento storico e dopo la giornata di ieri - ha aggiunto - siamo tutti carichi e motivati perché c'è più di una speranza di potercela giocare per lo scudetto e quindi ritengo sia una cosa ingiusta sottrarre ai tifosi di Napoli questa emozione . Mi auguro che la decisione possa essere rivista anche all'ultimo minuto. Sarebbe un bel segnale di spo rt".