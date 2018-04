Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è sfogato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: "La Juve ha fatto 85 punti, sono quelli che la squadra merita. Ci sono momenti in cui si gioca meno bene. Non dimentichiamoci che sette giorni fa eravamo in Champions. Sono quattro anni che la Juve gioca 50/60 partite l'anno. Le altre quante ne giocano? A dicembre smettono, noi giochiamo 57 partite l'anno, gli altri a dicembre vanno fuori da tutto".