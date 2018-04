Domenica sera per la quarta volta nella sua carriera arbitrale Gianluca Rocchi si troverà a dirigere Juventus-Napoli . L'arbitro che rappresenterà l'Italia ai Mondiali in Russia ha già diretto la sfida in tre precedenti, con la Juve sempre vincitrice sul suo campo: 1-0 nel 2008 (Iaquinta), 3-0 nel 2013 (Llorente, Pirlo, Pogba) e 2-1 nel 2016 (a segno per i bianconeri Bonucci e Higuain).