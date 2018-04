Aldo Serena ha commentato così a La Stampa il momento di Gonzalo Higuain alla vigilia di Juventus-Napoli. "C’è chi, affrontando il passato, ha una sorta di blocco e chi invece si carica e non sbaglia mai partita", spiega l'ex centravanti: "Higuain, anche per come si è lasciato, trova motivazioni suppletive. L’ho sempre stimato per le giocate, non solo per i gol. E anche quando non regala prestazioni di alto profilo può affondare la zampata vincente. Se vince la Juve, mette una seria ipoteca. Altrimenti bisognerà aspettare ancora un po’".