Lo Juventus Stadium riapre le porte ai tifosi napoletani. I quali, dopo anni di divieti per motivi di ordine pubblico, potranno assistere dal vivo alla sfida scudetto di domenica sera. Infatti il Prefetto di Torino ha autorizzato la vendita di 2.100 biglietti per il settore ospiti, anche se la vendita sarà riservata solo a chi possiede la tessera del tifoso e non risiede nella regione Campania.



COMUNICATO UFFICIALE - "Il provvedimento - come si legge in una nota diffusa dalla Prefettura di Torino - è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza della Manifestazioni Sportive allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone dai rischi legati all’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in anche in scontri".