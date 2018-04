Dino Zoff, doppio ex di Juventus-Napoli, ha parlato della partita-scudetto a La Gazzetta dello Sport: “Chi eviterei tra Dybala e Insigne? Entrambi perché sono fortissimi. Ma al tempo stesso le grandi sfide sono elettrizzanti perché in campo ci sono i migliori. Sono decisivi nella stessa misura. Sanno usare sia il destro che il sinistro. Sanno essere chirurgici anche sui calci da fermo. Soprattutto sanno inventarsi il colpo un po’ strano. Vi dico che io due così li farei giocare insieme sempre nella mia squadra. E ci sarebbe da divertirsi".



LA GARA - "Partita bloccata? Ritengo che quando si gioca per lo scudetto tutti siano concentrati per dare il meglio. E se ci sono meno errori nella fase difensiva, diventa più difficile sbloccarla. Ma mi aspetto comunque una bella gara, perché le rose dei due club sono importanti".



LA STANCHEZZA - "Juve stanca? Non credo, la reazione contro la Sampdoria c’è stata e poi hanno vinto nettamente. Credo piuttosto che a Crotone sia successo l’imponderabile".



LA FAVORITA - "La Juve gioca in casa e questo un po’ conta. Ma ogni partita fa storia a sé. E poi Sarri in trasferta non ha mai perso in questo campionato”.