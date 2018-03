Continua il processo di sviluppo immobiliare dell'area della Continassa dove pochi mesi fa è sorta la nuova sede sociale della Juventus. Come riporta il sito ufficiale della società, oltre alla nuova sede, al nuovo Juventus Training Center ed alla WINS - World International School, l'area si arricchirà del nuovo J Hotel, esclusivo complesso alberghiero quattro stelle che si estenderà su un'area di 11.200 mq e disporrà di 138 camere, oltre ad area ristorazione, strutture meeting, SPA e parco. Il nuovo J Hotel sorgerà a poche centinaia di metri dall’Allianz Stadium e sarà adiacente al nuovissimo Juventus Training Center.



“La prossima apertura del J Hotel rappresenta un ulteriore tassello per la riqualificazione di un’area abbandonata per decenni nella nostra città. Juventus è stato il motore di questa operazione, che ha portato investimenti per oltre 350 milioni di euro se consideriamo l’Allianz Stadium, di nostra proprietà, gli insediamenti di proprietà del fondo immobiliare J Village e le iniziative commerciali sorte intorno allo Stadium. Da quasi un anno la sede sociale si è spostata qui in via Druento, dove un tempo sorgeva l’antica cascina, e la Prima Squadra arriverà presto allo Juventus Training Center”, spiega Aldo Mazzia, CEO e CFO del club bianconero.