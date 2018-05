Secondo RaiSport, è in arrivo un contratto di 3 anni per tutta la dirigenza della Juventus. Conferma per Marotta che ha già un accordo di tempo indeterminato; confermati sia Paratici, sia Nedved, sia tutti i collaboratori legati a Marotta e a Paratici: "La Juve proseguirà con questa dirigenza. Paratici e Nedved erano in scadenza, quindi proseguirà questa collaborazione con lo staff che Marotta ha portato a Torino", rivela la Rai.