Pavel Nedved, ex centrocampista e vicepresidente della Juventus, ha raccontato a iRozhlas l'ipotesi di un ritorno in campo a Skalna, in Repubblica Ceca: "Là ho iniziato e sono anche tesserato nel club. E' una bella idea, io insieme ai giovani, infatti mi diverto molto con mio figlio. Spero di ritagliarmi uno spazio in primavera per giocare almeno una partita. Quando ho finito la carriera da giocatore, sono rimasto comunque nel calcio e non ho molto tempo. Abbiamo parecchi tifosi e dobbiamo prenderci cura di loro. All’interno della Juventus sono più concentrato sulla gestione della parte sportiva, anche sui giovani. All’inizio è stato difficile, dovevo capire di cosa si trattasse. Ora questo lavoro mi piace veramente".