Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport Pavel Nedved ha individuato due rinforzi che potrebbero fare al caso della Juventus: si tratta di Jankto e Barak, entrambi sotto contratto con l’Udinese. L’ex esterno bianconero stravede per i due cechi e non ha caso la Juventus ha mosso i primi contatti con l’Udinese per cercare, almeno, di bloccare i due talenti. Nelle ultime ore sono stati portati avanti i contatti tra gli intermediari del club bianconero e la famiglia Pozzo che però al momento non ha intenzione di cedere le loro due stelle, né a gennaio né a giugno.