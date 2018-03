L'infortunio di Giorgio Chiellini sta tenendo i tifosi della Juventus con il fiato sospeso. Il difensore bianconero ha accusato un problema muscolare durante il match contro la Spal ed è stato sostituito a dieci minuti dal termine dell'incontro. Nelle prossime ore il difensore bianconero sosterrà degli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio. Come riporta Sky Sport fonti vicine al club confermano che le condizioni fisiche di Chiellini, al momento, non destano particolare preoccupazione. Lo staff medico della Juve spera di poterlo recuperare per le sfide contro Milan e Real Madrid.