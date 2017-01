La parola chiave è sempre responsabilità: il resto viene tutto di conseguenza! Bravi! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 29 gennaio 2017

Il neo nella vittoria della Juve è senza dubbio il gesto di Dybala, che, uscendo, non ha stretto la mano ad Allegri. Il gesto non è passato inosservato e, se il tecnico in conferenza stampa ha minimizzato, nel consueto tweet post gara ha espresso. Responsabilità in campo e nei comportamenti, perché si è alla Juve e si rappresenta un 'idea. E certe cose non possono essere accettate.