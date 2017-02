Leonardo Bonucci è pronto a tornare in campo dopo la punizione esemplare subita da Massimiliano Allegri nella sfida di Champions League contro il Porto. Dopo il pesante confronto seguito alla gara fra Juventus e Palermo il centrale bianconero ha guardato i suoi compagni imporsi per 2-0 al Do Dragao dalla tribuna.



SCELTA "EDUCATIVA" - Una scelta punitiva esemplare e, come definita dallo stessa Allegri alla vigilia del match di Champions, educativa. Bonucci paga per il suo gesto, ma anche per tutti quelli che, dalla sconfitta a Doha in Supercoppa hanno visto protagonisti i suoi compagni di squadra.



NERVI A FIOR DI PELLE - Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione e il gruppo ha iniziato a screditarlo, la punizione di Bonucci è un tentativo di provare a limitare la tensione che sta caratterizzando la seconda parte di stagione bianconera. Sono almeno 6, infatti, gli episodi che hanno portato alla lite finale fra Allegri e Bonucci. Abbiamo provato a riassumerli qui, nella nostra videostory.