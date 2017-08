"I nuovi arrivi si stanno integrando bene,”, parola di Max Allegri che alla vigilia del match contro il Genoa non ha esitato a elogiare il regista uruguaiano arrivato a Torino dal Boca come ultima tranche dell’operazione Tevez. Il tecnico livornese aveva avuto modo di elogiare il talentino sudamericano già in altre occasioni, peccato che: “È un giocatore interessante, molto bravo, che ha tanti margini di miglioramento. Si è messo subito a disposizione e". Vero è che gli infortuni non hanno aiutato il croato, ma è altrettanto vero che anche quando Pjaca era in forma Allegri lo ha fatto partire quasi sempre dalla panchina. Alla luce delle scelte passate, qual è il futuro che Bentancur può immaginarsi alla Juventus?