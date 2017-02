L'Osservatorio del Calcio Italiano ha pubblicato i dati sulla sessione di mercato conclusa ieri. La Juve non ha fatto registrare grandi movimenti (nell'immediato è arrivato il solo Tomas Rincon), ma non si può certo dire che sia stata immobile. Anzi, la Vecchia Signora ha speso più di tutti, investendo 29 milioni di euro per il venzuelano, Caldara e Orsolini (che arriveranno in futuro). Alle spalle della Juve, il Napoli.