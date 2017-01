Dopo 18 mesi di panchina, Neto sembra essersi stancato di non avere un ruolo da protagonista nella Juventus: dato che la porta bianconera, tuttavia, continua ad essere difesa dal numero 1 dei numeri uno, ovvero Gigi Buffon, le possibilità di emergere per Neto nella Juve sono davvero poche. Sembra quindi che il brasiliano e la Juventus si possano davvero dire addio quest'estate e pertanto Marotta sta già cercando il vice-Buffon per la prossima stagione: come riporta Sportmediaset, l'interessamento juventino è nei confronti di un estremo difensore militante nel campionato colombiano, ovvero Franco Armani dell'Atletico Nacional. Sul portiere classe '86, tuttavia, c'è anche il Boca Juniors e pertanto per la Juve non sarà affatto scontato portare in bianconero il giocatore più vincente della storia del suo club.