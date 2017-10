Neto si è trasferito in estate dalla Juventus al Valencia ed è stato sostituito, alle spalle di Gianluigi Buffon, da Wojciech Szczesny. Il portiere sta facendo faville in Spagna, come riportato da Fichajes.net, portale dedicato. L'arrivo al Mestalla del brasiliano aveva suscitato non pochi dubbi per il poco minutaggio nella scorsa stagione in bianconero. Neto, però, si sta distinguendo come uno dei portieri rivelazione della Liga, con grandi parate che hanno regalato agli uomini di Marcelino. Il portiere ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile, diventando fin da subito uno dei titolari indiscussi e degli idoli dei tifosi.