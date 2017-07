Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e sogno della Juve, parla a Tuttojuve.com: "C'è realmente un'interesse di molte squadre spagnole, inglesi ed italiane ma noi non abbiamo intenzione di lasciare la Lazio. Il ragazzo si trova bene nella Capitale, il mister Inzaghi e il club stanno facendo grandi cose per lui e Sergej sta crescendo ogni giorno. Non è in vendita per nessuna cifra in questo momento. Vogliamo che lui resti alla Lazio e che si diverta durante la prossima stagione