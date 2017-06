Ormai l'addio di Neto alla Juventus sembra essere già scritto. Non resta che capire quale possa essere la sua destinazione, quale società sia disposta ad esaudire la richiesta della società bianconera, che chiede 10 milioni di euro, ma può anche accontentarsi di 6-7. Sembrava che fosse il Napoli la favorita per il portiere brasiliano, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi, ci sarebbe il Valencia in pole per il suo acquisto. Gli spagnoli, dopo aver sondato il terreno per Mario Lemina, studiano il doppio colpo sull'asse con Torino.