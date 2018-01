La Juventus non vende, non a gennaio quando la squadra è ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi e modificare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri diventerebbe non solo complicato ma anche controproducente. Per questo il club bianconero continua a respingere al mittente tutti gli assalti per i big presenti in rosa, ma anche e soprattutto per coloro che, seppur in scadenza, avrebbero sul piatto offerte importanti come Lichtsteiner e Asamoah.



ALEX SANDRO NON SI MUOVE - Dopo i no estivi alle offerte del Chelsea, il dg Beppe Marotta ha ribadito la linea guida su Alex Sandro a tutti gli intermediari che si sono presentati per lui. Se il terzino brasiliano vorrà partire sarà libero di farlo (dietro un'offerta congrua) soltanto ad annata conclusa. A gennaio non si muove e, anche per questo, non sono di fatto arrivate offerte ufficiali per lui.



NO ALLA CINA PER MANDZUKIC - Secondo quanto riportato da Tuttosport se per il brasiliano non sono arrivate offerte, il discorso è differente per un altro elemento fondamentale per Allegri: Mario Mandzukic. Anche quest'anno, infatti, sono arrivate offerte ufficiali dalla Cina per e al croato. La Juventus è stata però irremovibile: Mandzukic non si vende e sarà ancora un punto fermo della rosa fino a fine stagione.