Incassati i no per Mattiello e Mandragora, il Pescara bussa ancora alla porta della Juventus per il giovane difensore Romagna, attualmente in prestito al Novara (già al centro di un possibile scambio col Brescia per Lancini): ma prima deve partire Gyomber. A giugno Verre andrà alla Sampdoria per 4 milioni più bonus, con il centrocampista che firma un contratto fino al 2021 da 500mila euro a stagione. Il giovane ghanese Selasi richiesto dalla Ternana.