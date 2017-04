Il Monaco sarà prossimo avversario di Champions League per la Juventus ed è passato da vetrina a spauracchio. A proposito di vetrina, però, i tanti talenti a disposizione di Jardim continuano a fare gola anche ai bianconeri. Se Mbappé è ormai impossibile, non sono tramontate le idee Fabinho e Bakayoko, così come resta vivo l'interesse per Lemar. E nelle ultime ora è spuntato il nome di Sidibé. A oggi l'esterno è un'idea, un nome visionato e seguito, ma se l'arrivo di De Sciglio dovesse naufragare, si trasformerebbe in obiettivo concreto.