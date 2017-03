Kinsley Coman non ha conquistato l’Allianz Arena a suon di gol e belle prestazioni. Certo, la qualità è fuori dubbio, ma probabilmente in Baviera si aspettavano altro dal classe ’96. Carlo Ancelotti, primo estimatore di Coman, ha visto via via coi mesi vacillare le proprie certezze nei confronti del francese: il tecnico italiano non sembra perciò più tanto convinto dell’ex bianconero. L’esterno offensivo è ancora di proprietà della Juventus: il Bayern Monaco dovrebbe versare nelle casse dei campioni d'Italia ancora 20 milioni, dopo i 7 già pagati precedentemente nel 2015.



IL FUTURO- Come viene spiegato dalla Bild, sono quattro gli scenari che si aprono per il talento transalpino: il primo vede Coman riscattato dai Bavaresi che continuerebbero a dilazionare il suo utilizzo, cercando di inserirlo gradualmente, come già sta avvenendo (il riscatto poco tempo fa era stato anche avallato da Rummenigge, importante figura del mondo bavarese); il secondo scenario vedrebbe King promosso a titolare, scalzando due mostri sacri come Ribery e Robben entrambi in scadenza 2018; come terza opzione c’è quella del riscatto e poi vendita a squadre di Premier League come Manchester City e Chelsea, club facoltosi, disposti a pagare fino a 60 milioni il gioiellino parigino, rimpolpando nell’ipotesi con un bel +30 le casse tedesche. In ultima istanza, come possibilità remota, ci sarebbe quella del mancato riscatto del francese, con la Juve che se lo ritroverebbe nuovamente in rosa, e soprattutto non troverebbe quei 20 milioni in più nel portafogli: questo orizzonte rimane comunque lontano e remoto.