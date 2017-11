Parole e intenti di Beppe, che non si nasconde e fornisce già un indizio piuttosto esplicito delle mosse bianconere in estate. In difesa serviranno forza fresche e a portarle non potrà essere il solo Caldara. Conservirà un altro centrale di livello per affrontare al meglio la stagione. I nomi non mancano e i profili che la Vecchia Signora sta visionando sarebbero tutti in grado di portare qualità ed esperienza al reparto. Non si punta, infatti, a una giovane promessa. In tutto ciò, che ne sarà di Benatia? Il marocchino doveva essere infortunato, ma è stato convocato, schierato ed è andato in gol. E non è mai riuscito a prendersi davvero la Juve. Anche il suo futuro è da monitorare.