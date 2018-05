Due vittorie in 5 giorni e una rincorsa verso il sesto posto in campionato che ora è nuovamente aperta a sole due giornate dalla fine. Il primo campionato Primavera 1 si sta rivelando ricco di alti e bassi per la Juventus allenata da Alessandro Dal Canto, prima precipitata al nono posto in classifica dopo il ko contro l'Inter, ma che poi ha saputo riprendersi immediatamente grazie alle vittorie tutt'altro che scontate contro Verona e Udinese. Con i Friuliani è stato decisivo il talento acquistato e prelevato dal Pescara, Ferdinando Del Sole, al suo primo squillo stagionale, ma lo stesso trequartista è stato uno dei più deludenti della sfida contro i veneti di lunedì decisa, in soli 15 minuti, dall'ingresso in campo di uno dei talenti più in crescita del settore giovanile bianconero: Gregorio Morachioli.



ESTERNO "ALLA ITURBE" - Classe 2000, Morachioli nasce a La Spezia e si forma nel Canaletto Sepor, una società ligure che in bianconero conoscono bene dato che ha visto fra le sue fila un giovanissimo Gigi Buffon. Il calcio non è però l'unica passione di Gregorio che alterna il pallone alle palline gialle rimbalzanti sui campi da tennis. E, come sul rettangolo verde, anche a filo rete Morachioli è molto bravo tanto da partecipare a molti raduni della Federazione Italiana Tennis fino all'età di 11 anni quando il passaggio allo Spezia Calcio lo convince a prendere definitivamente la via del calcio. Gregorio è una punta atipica, non fisicata (è alto poco più di un metro e 75) che ama lanciarsi in progressione palla al piede con un controllo incredibile della sfera. Ricorda per esplosività il primo Itrube ammirato a Verona, capace di spaccare in due le partite con le sue accelerazioni. Da quando è alla Juventus sta provando sempre più ad allargare il suo raggio d'azione in fascia.



SFUGGI' ALL'INTER - E pensare che la Juventus ha dovuto faticare e non poco per portarlo a Vinovo. Sì perchè su Morachioli c'era l'attenzione di tantissimi club italiani e non solo e fra questi c'era anche l'Inter, che non solo con lo Spezia ha un rapporto di collaborazione importante, ma aveva già fatto giocare fra le sue fila un giovanissimo Gregorio in un torneo internazionale in Francia quando aveva 12 anni. La trattativa con lo Spezia iniziò per la Juventus a inizio giugno 2016, e soltanto a fine agosto le società trovarono l'intesa per un prestito con diritto di riscatto che il club bianconero esercitò senza indugi al termine dell'anno. Alla sua prima stagione in Primavera ha all'attivo 17 presente con 1 gol e 3 assist e un carattere fumantino ancora da smussare. Come tutti i giocatori così rapidi e imprevedibili è infatti spesso oggetto di falli ed entrate al limite. Non reagire è un diktat, che non sempre si riesce a rispettare.