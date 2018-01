Juventus attentissima al mercato inglese e soprattutto a quello legato ai parametri zero. Non è un segreto che Marotta stia lavorando per chiudere al più presto per Emre Can, in scadenza con il Liverpool al termine della stagione: i bianconeri provano a limare gli ultimi dettagli per bloccarlo in vista di luglio, ma tengono la porta aperta anche all'arrivo a gennaio qualora arrivi un'apertura da parte di Klopp. Il tedesco però non è il solo, anzi, potrebbe arrivare con un connazionale.



IDEA OZIL - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, rispunta l'idea Mesut Ozil per la Juve: il fantasista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l'Arsenal e con ogni probabilità non lo farà nelle prossime settimane, su di lui c'è forte il Manchester United ma i bianconeri sono pronti a inserirsi qualora Mourinho non riuscisse a chiudere. Ozil, che in bianconeri ritroverebbe l'ex compagno al Real Madrid e connazionale Sami Khedira, potrebbe diventare dunque una possibilità a zero per giugno, quando Mandzukic potrebbe accettare le offerte dalla Cina: Emre Can più Ozil, per una Juventus più tedesca.