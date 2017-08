Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus non ha solo in Ezequiel Garay del Valencia un obiettivo per la difesa. Al duo Marotta-Paratici piace da tempo il difensore brasiliano dle Porto Felipe il quale, oggi, non potrebbe arrivare in bianconero perchè extracomunitario, ma ha già avviato l'iter per l'ottenimento del passaporto italiano e consentirebbe alla Juventus di tesserarlo a gennaio.