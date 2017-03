Le critiche per le mediocri prestazioni dell'Argentina di Bauza non hanno coinvolto soltanto Gonzalo Higuain, ma anche Javier Mascherano. In particolare è stato il conduttore Alejandro Fantino a scagliarsi contro il Jefecito, da tempo sogno di mercato della Juventus: "Mascherano ha fatto pena, non ha giocato bene", sono le parole riportate dal Mundo Deportivo: "In Russia ci andremo, certo, ma il problema è come e con quali giocatori. La squadra è un disastro, non sta giocando per niente. Non si può fare peggio, ma anche in questo modo l’Argentina andrà ai Mondiali”.