Ieri sera in terra basca si è giocato uno dei derby più “romantici” d’Europa. La partita si è conclusa per 0-2 in favore dell’Athletic Bilbao ai danni, ovviamente, della Real Sociedad. Il secondo gol della formazione di Ernesto Valverde è stato siglato da Inaki Williams, gioiello del San Mames e vero crack della Liga. Il forte classe ’94 interessa da tempo agli uomini di mercato bianconeri, che non sembrano essere spaventati dalla clausola rescissoria fissata a 50 milioni dai baschi. Gli addetti ai lavori della Signora però non guardano solo a Williams, ma sono molto attenti ad altre situazioni all’interno del campionato spagnolo, soprattutto in casa merengues: la Juve sogna sempre Isco, che Florentino Perez preferirebbe vendere all’estero piuttosto che al Barça (sembrerebbe esserci addirittura una clausola contro il club catalano) e Kovacic, considerato in corso Galileo Ferraris un talento che deve ancora fare vedere al mondo la sua vera forza.