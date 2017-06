"E' un obiettivo, ma non vogliamo impazzire". Così pochi giorni fa l'ad della Juventus Marotta ha fatto il punto sulla situazione di Steven N'Zonzi, primo nome per rinforzare il centrocampo bianconero ma non l'unico: i bianconeri provano a tenere aperti più fronti per avere alternative e convincere il Siviglia se non a scontare il prezzo quanto meno a dilazionare il pagamento.



Ecco perché secondo Il Corriere dello Sport torna prepotentemente in auge la candidatura di Emre Can, già seguito in passato e che non ha ancora firmato il rinnovo con il Liverpool. I Reds hanno avanzato una proposta, il centrocampista tedesco ha preso tempo e la Juve resta alla finestra pronta a inserirsi qualora la trattativa per N'Zonzi si complicasse eccessivamente.



Non solo Can però, Marotta e Paratici valutano altre due alternative: Blaise Matuidi vuole lasciare il PSG ed è stato proposto ai bianconeri, che per ora hanno declinato. "Il mercato però è dinamico" ha ricordato Marotta, e allora attenzione anche alla situazione di Nemanja Matic, vecchio pallino di Allegri: il probabile arrivo di Bakayoko al Chelsea potrebbe spingerlo via da Londra e, come riferisce Tuttosport, la Juve continua a monitorare gli sviluppi per un affare a sorpresa.