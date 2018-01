In casa Juventus tiene banco il mercato, ma non solo per la trattativa per provare a portare in Italia già a gennaio Emre Can. Il club bianconero si sta dedicando anche al mercato in uscita dove, oltre a Marko Pjaca (che oggi dovrebbe fare le visite mediche con lo Schalke 04) sono tanti i giocatori della "galassia Juve" a poter cambiare maglia a gennaio.



10 CAMBI - Come riportato da Tuttosport sono circa 10 i giocatori che si troveranno a gennaio con un nuovo progetto tecnico davanti a sè. Tutti in prestito, perchè il duo Marotta-Paratici non vuole perdere il controllo diretto su molti degli investimenti fatti finora soprattutto su giovani usciti dal proprio settore giovanile.



I NOMI PIU' CALDI - I più importanti sono quelli di Leali e Kastanos entrambi reduci da una difficile esperienza in Belgio allo Zulte Waregen. Per il trequartista cipriota ci sono Getafe e Leganes, per il portiere italiano, al settimo prestito in sei anni, è pronto il prestito al Perugia. Margiotta e Cerri sono corteggiatissimi dal Parma (in cui il secondo ha già giocato) con il primo in netto vantaggio anche se c'è la concorrenza del Bari e soprattutto dello Young Boys che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.



I CAMBI "FORZATI" - Pol Garcia e Macek non stanno trovando grande spazio con la Cremonese e per questo la Juventus sta pensando ad un nuovo prestito. Sul primo c'è l'Alcorcon in Spagna, mentre sul centrocampista ceco c'è l'interesse dello Slavia Praga pronto ad acquistarlo anche a titolo definitivo. Infine Omar Toure, mediano della Primavera, è corteggiatissimo dal Wattens in Austria.