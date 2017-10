La Primavera ha trovato il primo successo a Napoli, ma in casa Juve si sorride anche per i risultati delle altre Under. Under 17 in pausa, vincono Under 16 e Under 15. Entrambe hanno la meglio, a Vinovo, sulla Fiorentina: 2-0 per i primi, 2-1 in rimonta i secondi, che trovano la sesta vittoria in altrettante gare di campionato.