La Juve non ha smesso di pensare a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista del Sassuolo piace in Corso Galileo Ferraris, ma ogni strategia è subordinata alla decisione della Roma. I giallorossi possono riprenderlo per 10 milioni, quindi, se decideranno di farlo, non ci saranno piano che tengano. Il riscatto, però, non è così scontato. Questioni economiche. E per questo una Roma magari terza anziché seconda potrebbe davvero spingere il classe '96 verso Torino. Il piano dei capitolini, però, è chiaro: riportare il giocatore nella capitale.