La Juventus si prepara a un cambiamento in dirigenza per la prossima stagione, a livello giovanile. L'idea di portare a Torino il responsabile del settore giovanile del Palermo, Dario Baccin, prende decisamente corpo: i contatti stanno proseguendo in modo positivo, al punto da aver già sorpassato la concorrenza di altri club che si sono mossi per convincere Baccin. La Juve è molto avanti, siamo alle ultime tappe di un corteggiamento che parte da lontano.



IL RUOLO - Per lui, un ruolo legato alla responsabilità del settore giovanile ma da capire fino a che punto: saluterà Moreno Zocchi a fine anno, Baccin potrebbe affiancare Cherubini o in alternativa occuparsi interamente dell'area giovanile con quest'ultimo nuovo braccio destro di Paratici a tutti gli effetti. In ogni caso, un segnale chiaro dalla Juventus che vuole migliorarsi ancora sotto l'aspetto della ricerca di giovani talenti; al Palermo ne sono sbocciati diversi negli ultimi anni, anche se non definitivamente. Da Pezzella a Lo Faso, orgoglio del lavoro di Baccin su cui la Juve ha messo gli occhi da tempo.