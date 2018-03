Straordinario Alberto Cerri. Il suo Perugia è in vantaggio per 2-0 contro lo Spezia grazie a una sua doppietta, che lo ha portato a quota 12 gol, cui aggiunge 9 assist, in 22 presenze quest'anno in Serie B. A questo Cerri aggiunge quattro gol e due assist in tre partite in Coppa Italia. La Juventus tiene gli occhi ben aperti sull'evoluzione costante del proprio attaccante classe '96, in attesa di poterlo magari riportare a Torino per far parte della prima squadra.