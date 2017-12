Il minutaggio di Riccardo Orsolini in questa stagione parla chiaro: 101 minuti giocati in campionato, solo 36 in Europa League. Numeri che di certo non soddisfano la Juventus che ha mandato Orsolini in prestito all'Atalanta proprio per fargli fare le ossa in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante ex Ascoli ha diverse richieste in Serie A. LA più importante arriva dal Bologna, che ha bisogno di sostituire l'infortunato Di Francesco. La Juve sarebbe favorevole: il ragazzo rimarrebbe nella massima serie e avrebbe possibilità di giocare.