La Juve programma sempre il futuro e non solo in Italia. Costruire talenti in casa prima di tutti gli altri: ecco perchè la dirigenza bianconera ha deciso di espandersi, creando una Academy in Argentina, con cinque sedi tra Capital Federal e Gran Buenos Aires, precisamente a Capital, Olivos, Tortuguitas, Pilar e Country Abril.



Come riporta il Clarìn, il progetto è fondato sulla solida base di David Trezeguet, ambasciatore della Juve nel mondo, e il direttore dell'Academy juventina in Argentina, Daniel Juejati, ha spiegato: "I ragazzi potranno allenarsi per tutto l'anno proprio come accade in Italia e saranno seguiti da tecnici della Juventus. Si baserà sui valori tipici del club bianconero: rispetto, cultura del lavoro e sacrificio, spirito di squadra e il fair play".