Un altro colpo a centrocampo, è questa la richiesta presentata da Massimiliano Allegri alla dirigenza della Juventus. Il club bianconero non ha in programma un grande esborso per gennaio, ma nei prossimi giorni, come riportato da Tuttosport, riprenderà i contatti con l'entourage di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese ha già dato il suo ok al trasferimento, ma resta da convincere il Lione già pronto a rifiutare offerte inferiori ai 30 milioni di euro.