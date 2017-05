André Gomes, ancora una volta. Anche questa mattina, come già successo nelle scorse settimane, la stampa catalana, con in testa il Mundo Deportivo rilancia l'interesse della Juventus per il 23enne centrocampista portoghese, che a fine stagione potrebbe lasciare il Catalogna. Un'ipotesi reale, che sta trovando sempre più conferme, al di là di quelle che sono le dichiarazioni di rito del club blaugrana, l'ultima del direttore sportivo Robert Fernández: "Bisogna dargli tempo, anche Koeman e Laudrup quando sono arrivati sono stati aspramente criticati, poi hanno svoltato e hanno lasciato il segno".



QUANTO COSTA - Fiducia nell'ex giocatore di Valencia e Benfica. O forse no. Il Barcellona infatti rimpiange l'investimento e considera André Gomes un potenziale partente. Nessun saldo estivo, nessuna svendita, ma di fronte ha un'offerta in linea a quanto è stato pagato 14 mesi fa, ovvero 35 milioni di euro più bonus, è pronto ad aiutarlo a fare la valigia. La Juventus, secondo il Mundo Deportivo, non ha abbandonato la pista e sta studiando la strategia. André Gomes è considerato l'alternativa a Tolisso, centrocampista del Lione con il quale è stato raggiunto un accordo di massima.