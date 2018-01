Tra campo e mercato. Dopo aver battuto 1-0 il Genoa grazie al gol di Douglas Costa nel posticipo di lunedì sera allo Stadium, la Juventus ha ripreso la trattativa per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante classe 2001, cercato in passato anche da Inter e Milan, è uno dei principali obiettivi dei bianconeri in prospettiva futura. Come appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore i dirigenti hanno riallacciato i contatti col club del presidente Preziosi e con l'entourage del giocatore per cercare di bloccarlo subito, anticipando così la concorrenza.



Intanto nella giornata di domani (mercoledì) è previsto un incontro con il Cagliari per discutere di un altro giovane attaccante: il nord-coreano Kwang-Song Han, classe 1998, attualmente in prestito al Perugia (serie B).