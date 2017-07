Non si arrende, la Juventus. E vuole provare a riportare a casa Leonardo Spinazzola dall'Atalanta, perché jolly prezioso su entrambe le fasce e capace di adattarsi a diversi moduli: l'esterno è di proprietà bianconera ma promesso alla Dea per un altro anno in prestito, l'Atalanta non ha intenzione di liberarlo perché - tra Europa e campionato - lo ritiene pedina fondamentale. Ma la Juve è tornata ad insistere, dopo tre incontri nelle scorse settimane anche nelle ultime ore ha sondato il terreno per Spinazzola.



LEO DICE SI' - Da parte del giocatore c'è la massima approvazione a un rientro immediato alla Juventus. Spinazzola direbbe sì subito, vuole giocarsi le sue carte e sfruttare l'opportunità; ma allo stesso tempo rispetta la scelta dell'Atalanta. Che ribadisce alla Juve la volontà di trattenerlo, i bianconeri però insistono perché a prescindere dalla possibile cessione di Alex Sandro (il Chelsea non molla) possono considerare Spinazzola un esterno utile sia a destra che a sinistra, molto apprezzato da Allegri. Nuovi dialoghi in corso, la Juve ritenta. Ma il muro nerazzurro resta...