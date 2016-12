In attesa di sbloccare la situazione Witsel, ancora ferma al palo, la Juventus continua a guardarsi attorno sul mercato tra gennaio e giugno. E anche in queste ultime settimane di dicembre si è attivata su molti fronti: l'ultimo in queste ore ha visto protagonista ancora Steven N'Zonzi, centrocampista classe '88 che sta brillando con il Siviglia e piace molto per caratteristiche ai bianconeri. Una pedina fisica, buona visione di gioco, intelligenza calcistica. Tutti motivi che hanno spinto la Juve a prendere informazioni più di un mese fa.



NUOVO CONTATTO - Pochi giorni fa, c'è stato un nuovo contatto diretto tra i dirigenti bianconeri Marotta e Paratici e quelli del Siviglia, proprio per capire se fossero cambiate le condizioni e si potesse studiare una strategia diversa. Ad oggi, il Siviglia continua a fare muro: ha spiegato alla Juventus di voler trattenere N'Zonzi almeno fino al prossimo giugno, in caso alternativo pretendere i 30 milioni di euro della clausola rescissoria senza fare sconti. Questa la presa di posizione netta adottata dalla società e riportata dai dirigenti andalusi.



IPOTESI GIUGNO - Di fronte a questa richiesta economica, la Juventus ha frenato. Prende tempo, valuterà eventualmente N'Zonzi come obiettivo in due casi: il primo è quello di un potenziale ripensamento del Siviglia, quindi se si potesse quantomeno trattare sul prezzo altrimenti non spenderà così tanto per un ragazzo non più giovanissimo (28 anni); il secondo è l'ipotesi di rinviare l'operazione al prossimo giugno, quando la Juve ha in mente di prendere ancora un centrocampista. E allora, da Gagliardini a N'Zonzi aspettando Witsel la caccia bianconera non si ferma...